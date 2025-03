Nouvelle polémique après une affiche de la LFI montrant Cyril Hanouna trop sympathique

Un large sourire, un nœud papillon, un air affable. Tel est le visage de Cyril Hanouna qui s’est affiché sur le visuel des affiches utilisées par la LFI pour sa manifestation du 22 mars. « Quand j’ai vu cette photo, j’ai eu peur », raconte un militant. « On ne peut pas représenter Cyril Hanouna de cette façon, c’est scandaleux », ajoute un autre. « Il a l’air trop chouchou, trop doux, il respire la douceur, la bienveillance et l’amour », souligne un militant. « Quand j’ai vu cette photo, j’ai été pris d’une envie irrépressible de lui faire un gros calinou », avoue un autre.

Critiqués de toutes parts, les services graphistes de la LFI ont affirmé qu’ils avaient en réalité fait appel au générateur d’images de Grok du réseau X pour réaliser cette image terrifiante d’un Cyril Hanouna baignant dans la plénitude et n’aspirant qu’à une seule chose : le bonheur et le respect d’autrui. « Oui, cette affiche était une mauvaise idée et jamais nous n’aurions dû la réaliser », a reconnu Manuel Bompard. « Il nous aurait fallu être plus attentifs pour éviter de reprendre des idées préconçues de la sorte. »

Jean-Luc Mélenchon a, de son côté, rejeté les critiques du monde politique en se contentant de briser son pupitre d’un coup de tête. « Une fois de plus, on nous fait un faux procès d’intention », avant de diffuser une autre image générée pour la manifestation du 22 mars : une photo d’Olivier Faure avec du charisme et du leadership.