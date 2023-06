Crématorium – Bleu, à point, bien cuit, quelle cuisson choisir pour vos proches ?

“Le plus important c’est de respecter le produit” nous confie Philippe Juliot, responsable du crématorium de Villetaneuse et ancien chef du restaurant étoilé “Chez Tito”. “Chaque personne a sa cuisson, son histoire, et donc sa façon d’être préparée !” poursuit-il. “Par exemple, un fonctionnaire de police nécessitera une cuisson bien bleue, au taser, ponctuée de coups de tonfa pour attendrir la bidoche alors qu’une star du rock, elle,devra être complètement cuite, limite poudreuse, le tout servi à la paille dans une narine.” “Ahhh c’est un métier !” conclut-il avant d’enfourner Patrick, 64 ans, en réglant son four sur thermostat 1000.

Ce crématorium d’un genre nouveau alliant gastronomie et crémation s’inscrit dans un vrai respect de la tradition pour Philippe. “Pour la majorité des crématoriums aujourd’hui : on prend, on enfourne, on cuit à toute berzingue. C’est devenu du Fast Food. Elle est où l’émotion ? L’expérience client ? La passion ?!” s’emporte-t-il visiblement ému.

“Ma plus belle récompense, c’est lorsque je vois un client pleurer en voyant ce que j’ai préparé. À ce moment-là, je sais que c’est un souvenir qu’il gardera avec lui toute sa vie. Je veux vraiment que les gens viennent ici…pour oublier leurs problèmes.”

Une initiative à laquelle est particulièrement sensible Nathalie, 42 ans. “Quand on a fait incinérer mon père, Philippe a ajouté du laurier dans sa veste avant de le snacker sur une plancha” nous confie-t-elle. “Ça a vraiment apporté un plus à la cuisson. Je recommande !” termine-t-elle avant de mettre 5 étoiles sur LaFourchette et d’exploser en sanglots.

Bleu, à point, saignant, un choix finalement bien anecdotique car après avoir demandé à Satan son avis sur la question, la réponse est on ne peut plus claire : peu importe la cuisson que vous demanderez, au final, tout le monde finira quand même par finir bien cuit.

