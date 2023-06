Daltonisme – Il voit les couleurs pour la première fois et peut enfin devenir raciste

C’est un anniversaire dont Jayden se souviendra longtemps. “Je ne pensais pas qu’il y avait autant de couleurs dans le monde !” s’écrie Jayden, ses nouvelles lunettes sur le nez, les yeux brillants sous le coup de l’émotion. “C’est incroyable, c’est donc ça que vous appelez du noir, du jaune, du rouge… ? Chérie, verrouille la porte tu seras bien gentille !” conclut-il avant d’empoigner une batte de baseball aux couleurs de l’Amérique.

Du côté de ses deux enfants, Paula et Keanu, c’est un véritable soulagement. “Ça nous faisait mal au cœur de l’imaginer vieillir sans jamais avoir expérimenté la haine de l’autre” nous confie Keanu, une canette de Budweiser à la main et une superbe coupe mulet sur le crâne. “Avec ces nouvelles lunettes, notre père va enfin pouvoir devenir un vrai texan : manger de la viande rouge, rêver de billets verts, et casser du noir.”

Auparavant nutritionniste à son compte et bénévole à la paroisse Saint Joseph où il aidait des enfants paraplégiques à construire des abris pour les oiseaux, Jayden aurait totalement changé de personnalité après sa récente acquisition. D’après des sources proches, il se serait notamment fait tatouer 6 croix gammées sur le front, acheté une casquette de routier “White Lives Matter” et aurait même commencé à séparer le blanc du jaune dans ses omelettes.

Un véritable conte de fée pour cette famille texane qui n’est pas sans rappeler l’histoire de cet allemand de 44 ans devenu subitement fan du groupe Indochine après avoir offert sa propre prothèse auditive.

Photo : Istock