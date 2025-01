Jean-Marie Le Pen devient enfin un détail de l’Histoire

« C’est scandaleux, après tout ce que j’ai fait, tous mes dérapages racistes et insultes xénophobes, j’attendais une meilleure place dans l’Histoire » a-t-il protesté et tenté d’interpeller une statue de Jeanne d’Arc qui passait au loin. L’ancien dirigeant d’extrême-droite a de son côté annoncé avoir déposé un recours en annulation, qui peu de chance de voir le jour vu que tout le monde s’en fout car il est mort. Selon d’autres experts, en dehors des hors-séries de Valeurs Actuelles, son nom même devrait progressivement disparaître pour ne plus qu’être prononcé que durant les premiers anniversaires pour fêter son décès ou quand il faudra appeler à faire barrage. Puis l’oublie sera total et certain, et quasi définitif.