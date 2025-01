Avant de mourir, Jean-Marie Le Pen a vu toute sa vie défiler devant son œil

Avant de rendre son dernier souffle, l’ancien président du RN a donc vu défiler comme le veut la tradition toute sa vie dedans son œil. L’infirmière présente sur place nous confirme l’information : « M. Le Pen a tout revu en 60 secondes chronos, je l’entendais murmurer avec excitations des phrases comme : ”Apporte-moi la Gégène Roger” ”Allez hop à la Seine le bougnoule” ou encore “J’vais te faire courir moi p’tit rouquin” le tout avec un sourire narquois au coin de la bouche ».

Le président historique du parti d’extrême droite, qui avait à son chevet ses deux plus fidèles alliés, Himmler et Goering ses deux Dobermann, a alors poursuivi sa rétrospective en se dressant sur son lit malgré sa faiblesse et en criant « Jeanne au secours ! ». Jean Marie Le Pen a alors fini par fermer l’œil et il est parti dans la haine de l’autre rejoindre ses camarades tortionnaires de la guerre d’Algérie qui il a vécu ses plus belles années.



Photo Getty Images John van Hasselt – Corbis