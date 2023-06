Inspirant – Abandonné dans une station service, ce chien est aujourd’hui le PDG du groupe TOTAL

En 2018, un chiot de race beagle apparaît dans une station service d’une autoroute près de Saragosse. Les caméras de sécurité ont enregistré les images de la voiture de la famille qui l’a abandonnée, sans pouvoir les identifier. Sur les images, impossible de pouvoir déchiffrer leur plaque d’immatriculation. Une plaque sur le collier indique par contre que le chien s’appelle Conan. Il est alors intégré parmi le personnel « sans rancœur et prêt au travail dès le premier jour » comme le confirment ses collègues.

« Pendant la première année de Conan au sein de la station de Saragosse, le chiffre d’affaires a augmenté de 35%. Beaucoup de conducteurs ont dévié de leur route pour se trouver au même endroit que lui » commente un porte-parole de Total. Les rumeurs sur l’extrême efficacité du chien remontent rapidement jusqu’au siège principal de la compagnie. « Les gens ont commencé à désigner le lieu comme »la station de Conan », au point que l’employé dépasse de la popularité de la marque elle-même. Il a rapidement fallu lui proposer une prime bonus pour garantir sa présence dans le groupe » ajoute-t-il.

En 2020, après avoir mené à terme un processus de renouvellement des franchises dans plus vingt stations concurrentes en quête de proximité et de fidélisation, Conan urine sur un coin du siège principal de la compagnie pétrolière et prend le contrôle total du groupe, touchant au passage un salaire de 4000 petits biscuits par mois.

En ce moment même, ce chien, autrefois rejeté et abandonné à son sort, est aujourd’hui un des plus riches patrons du CAC-40, son patrimoine dépassant celui de Pancho, le chien millionnaire. Depuis six mois, son ancienne famille cherche à reprendre contact. Bien que le chien montre son enthousiasme habituel en remuant la queue, l’équipe de sécurité de l’entreprise a expulsé les traîtres du bureau du Conan. Les avocats de Total ont menacé de prendre des mesures légales s’ils venaient à réapparaître.

Cet article a été initialement publié par nos confrères d’El Mundo Today et est ici reproduit dans le cadre d’un partenariat interplanétaire.

Photo : Istock