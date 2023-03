Stéphane Bern hospitalisé d’urgence après l’annonce du report de la visite de Charles III

L’animateur de France Télévision a été amené dans un état grave au centre hospitalier de Chartres après avoir appris que le souverain britannique ne pourrait honorer sa visite . » Il a été placé en soins intensifs, on lui a mis la saison 4 de The Crown en perfusion. Son état est stable et ses jours ne sont plus en danger » témoigne le médecin urgentiste qui l’a pris en charge. C’est la deuxième fois en moins d’un an que Stéphane Bern est hospitalisé en urgence ; en septembre dernier, il avait déjà frôlé la mort par déshydratation après avoir versé 10 litres de larmes lors de la mort d’Élisabeth II.

photo Par Denis Probst — Travail personnel, archive Denis Probst, CC BY-SA 3.0 lu,