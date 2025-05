Un pull Shein aurait résisté à deux lavages

Selon nos informations, un pull fabriqué par Shein aurait résisté à deux lavages : une première dans l’histoire de la marque, qui s’est immédiatement félicitée de ce succès sur X. « J’achète souvent sur Shein parce que c’est pas cher, et je préfère quand mes vêtements font 12 000 km en avion pour atterrir dans ma boîte aux lettres, ça me rassure » explique Léa. Même si ses placards débordent de vêtements, elle avoue ne pas pouvoir s’empêcher de commander sur le site : « J’achète chaque semaine un nouvel outfit pour ne pas penser à la mort ».

D’habitude, les vêtements qu’elle achète sont jetés après le premier ou second lavage. Pourtant, cette fois, un pull a résisté : « J’étais sous le choc. C’est un pull bleu marine, taille S, avec un motif de lune dessus. Je l’ai lavé à la main parce que ma machine ne marche plus. Et bizarrement, il a gardé sa couleur, et n’a pas rapetissé. C’est assez incroyable… Comme quoi ! On peut encore croire aux miracles, même dans la fast-fashion ». Plusieurs journalistes campent actuellement devant son domicile pour recueillir des preuves de ce qu’elle avance, mais Léa s’est cloîtrée chez elle avec un fusil 22 long rifle. Affaire à suivre.