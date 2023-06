Violences policières – Gérald Darmanin annonce « une distribution exceptionnelle de flyers » dans tous les commissariats

Alors que la mort de Naël, un adolescent de 17 ans tué par un policier, est un choc pour toute la nation, le ministre de l’Intérieur prouve une fois de plus sa capacité à réagir rapidement. Invité sur le plateau de BFM TV ce matin, Gérald Darmanin a déclaré : « Une enquête a été ouverte et se trouve actuellement dans les mains de la justice, cependant je souhaite mettre en place une opération forte afin d’empêcher de futures bavures policières. J’annonce donc le lancement d’une grande opération de distribution de flyers dans les commissariats de France. »

Un geste fort d’apaisement

Cette opération, qui arrive alors que la vidéo du meurtre est largement relayée sur les réseaux sociaux est « un geste fort d’apaisement » selon Laurent Nuñez, préfet de police de Paris. « Cette mesure puissante est efficace, comme on a pu le voir pour les violences faites aux femmes, et je suis certain que ce malheureux accident ne se reproduira jamais. »

Pour le ministère de l’Intérieur « la distribution de flyers dans les commissariats est un acte plein d’espoir qui réconforte les Français. » Selon un sondage réalisé en interne, 98% de la population trouve cette solution « efficace et rassurante. »

Photo : Capture d’écran BFMTV