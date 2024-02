L’homme qui répétait les mots “goat” “dinguerie” et “masterclass” vient d’obtenir un stage chez Konbini

Une excellente nouvelle que le jeune homme de 24 ans a officialisée avec une story Instagram – “dinguerie ! Devinez qui rejoint Konbini à partir du 2 mars prochain ?” – ainsi qu’un post Linkedin : “très heureux de travailler pendant six mois aux côtés du goat Salim Sehili à la créa. Ce directeur de création c’est masterclass sur masterclass, chacun de ses projets est un banger assuré !”

Un enthousiasme partagé par la rédaction de Konbini qui accueillera le jeune homme prochainement. “Quand on a vu ce CV on s’est tout de suite dit “sah quel plaisir !” En plus il avait déjà une première expérience en communication : sérieusement c’est quoi ce poulet ?! Alors on s’est tout de suite regardé avec les RH et on s’est dit “Je veux rien savoir, le boug est à son prime, qui peut s’asseoir à sa table ?”

Un enthousiasme cependant tempéré par certains membres de l’équipe qui auraient préféré recruter à son poste Laura Monnet, un profil moins junior. Un débat qui s’est cependant apaisé après que la DRH a commenté “Laura et Jordan ont tous les deux leurs qualités. Profitons juste de ces deux goat et cessons de les opposer.”