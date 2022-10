Pourquoi Gérard Larcher a bien fait de refuser “Danse avec les stars”

Contacté pour participer au programme phare de TF1, Gérard Larcher aurait finalement renoncé au dernier moment, « pour de bonnes raisons » selon son entourage. Le numéro 2 de l’État trouverait le programme « beaucoup trop centré sur la compétition et le « star system » et pas suffisamment sur la danse en tant que telle » nous glisse un proche. Un collaborateur nous explique que sa participation régulière à l’émission serait également « peu compatible avec son emploi du temps, et notamment ses cours d’accrobranche et de GRS. » Enfin, selon cette même source, en plus de ses loisirs, il donnerait tous les mardis matin et tous les jeudis après-midi des cours de peinture sur soie.

Pas le bon format

Contacté par la rédaction, le président du Sénat nous apprend aussi qu’il est « plus danse classique et zumba que danse moderne ». Puis ce végétarien convaincu d’ajouter, avant d’ingurgiter un smoothie carotte-orange-gingembre : « J’ai peur que mes élans artistiques et ma créativité soient brimés par le format de l’émission. »

Ce n’est pas la première fois qu’un homme politique décline une telle proposition. En 2019, déjà, Éric Ciotti, pourtant réputé pour ses qualités de ventriloque, avait refusé de participer à « La France a un incroyable talent ».