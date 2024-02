Gérard Larcher veut inscrire le pâté de foie et les rillettes de veau dans la Constitution

« Je suis favorable à l’inscription du pâté de foie et des rillettes de veau dans la Constitution » a déclaré Gérard Larcher ce matin au micro de BFM TV avant d’ajouter : « A l’heure où les Français sont divisés et sont parfois à la recherche d’identité, je pense qu’il est primordial de se rassembler autour des valeurs qui font l’honneur de la France. » Le président du Sénat a toutefois précisé qu’il n’était pas inflexible et ouvert au débat, « notamment sur les œufs mayo et le bœuf bourguignon ». En revanche, il s’est montré intraitable vis-à-vis des « véganes consommateurs de pousses de soja et de quinoa » qui sont pour lui « des traîtres à la nation » et pour qui il propose « la déchéance de nationalité ».

Honorer notre mémoire commune

Interrogé ensuite sur la panthéonisation de Missak Manouchian prévue ce mercredi, le président du Sénat a fait preuve d’un enthousiasme modéré : « Je suis très content que la mémoire de cet Arménien engagé, de ce résistant, de ce poète francophile soit honorée. Mais je dis simplement qu’il faut rester très sélectif et faire attention à l’avenir à ne pas faire rentrer tout le monde. » Puis de conclure : « Il faut garder de la place pour le foie gras du Sud-Ouest et les tripes à la mode de Caen. »