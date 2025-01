Gérard Larcher s’excuse pour l’installation d’un Burger King au Sénat

« J’ai pensé que c’était plus pratique pour avoir mon double whooper » concède Gérard Larcher avant de présenter ses excuses : « J’ai conscience aujourd’hui que le prix était plutôt excessif et je le regrette ». En effet, par manque de place, le restaurant a dû être installé à la place de la bibliothèque du Sénat, qui datait de 1837 et qui a été rasée pour l’occasion, ce qui a porté le coût de la construction du fast-food à 18 millions d’euros. Les milliers de livres qu’elle contenait ont dû malheureusement être mis au pilon, ce qui ne semble pas déranger Gérard Larcher qui s’est fendu d’un laconique « De toute façon, personne n’y allait ».

Quant aux employés du Burger King, ils s’estiment chanceux de travailler dans un endroit aussi prestigieux. Pour Cédric, 44 ans et manager, « C’est une belle opportunité et un lieu magnifique pour servir nos burgers. Pour l’instant, nous n’avons pas beaucoup de clients à servir, vu que seul Gérard Larcher vient à 11h, à 14h, à 15h30, à 18h et à 22h, mais le bouche-à-oreille devrait amener plus de sénateurs j’en suis sûr. » C’est tout ce que l’on souhaite au restaurant, qui fera connaître pour la première fois aux Sénateurs la nourriture huileuse et industrielle des Français moyens.