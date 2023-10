Il achète une hache et parvient à régler tous ses problèmes

« C’était pendant ma pause déjeuner. Je suis allé faire un tour à Leroy-Merlin et la hache était seulement à 19 €, je me suis dit que ça pouvait forcément servir, alors je l’ai prise quoi » commente Jean-Claude, commercial dans une entreprise d’import-export à Brive-La-Gaillarde. « Et puis je suis revenu au boulot. J’ai fait ma présentation powerpoint avec ma hache sur l’épaule, et ça a été très apprécié. Le client était convaincu, il a trouvé que j’inspirais confiance. Moi qui étais sur la sellette, j’ai eu les félicitations de mon manager, ce gros con ».

C’est alors que Jean-Claude rentre chez lui, dans son pavillon et décide de couper du bois. « Quand Karine, ma femme, est rentrée du boulot, elle m’a vu en marcel, en sueur, en train de donner des coups de hache, et on a refait l’amour dans l’abri de jardin, alors qu’on s’était pas touchés depuis la naissance d’Enzo ». Selon plusieurs sources concordantes, Karine aurait même eu 4 orgasmes ce jour-là.

« Mais c’est avec Enzo que la hache a eu le plus d’effet ». Le fils de Jean-Claude passait 14 heures par jour sur son PC à jouer à des jeux ou harceler des minorités sur internet. « Je l’engueulais tous les jours pour qu’il arrête ses conneries mais il écoutait rien… Alors j’ai cassé son ordi avec ma hache. Aujourd’hui, il s’est inscrit à une formation pour devenir pâtissier. Je suis fier de lui ». La hache trône aujourd’hui au-dessus de la TV de Jean-Claude, qui a repris le contrôle de sa vie. Un modèle à suivre ?

Photo Pixabay