L’assassin de Dominique Bernard encourt une condamnation à dix cours d’empathie

Mohammed Mougachkov risque gros après avoir poignardé son ancien professeur de français vendredi. Il pourrait en effet être condamné à suivre par anticipation plusieurs cours d’empathie, cours qui doivent être généralisés dans les écoles à la rentrée 2024 sur le modèle de certains pays scandinaves. Pour beaucoup d’observateurs, cette possible peine serait disproportionnée. « Chaque être humain doit avoir droit à une 2e chance, il ne faut pas tomber dans la surenchère punitive » a déclaré Gérard Larcher. Même son de cloche du côté de Manuel Bompard, qui s’est indigné : « Je rappelle qu’on juge quand même des êtres humains ! ». Seul Gabriel Attal, le ministre de l’Education nationale, s’est réjoui de cette perspective : « C’est une sanction adaptée. Cette création de bienveillance en co-construction est efficace à 98%. Nul doute que si l’assaillant en avait bénéficié, rien de tout cela ne serait arrivé. »

Double peine

Selon plusieurs experts consultés, dans le pire des cas, la peine pourrait être assortie de trois semaines de SNU (Service national universel) et d’une rédaction de deux pages minimum dans laquelle le criminel serait invité à « remettre en cause ses pratiques et à inventer un nouveau champ des possibles ».

Cette peine potentielle n’est pas sans rappeler celle infligée en 2017 à Enzo M. âgé de 12 ans et auteur d’un parricide, qui avait dû suivre un stage d’une semaine avec Super Nanny.

Photo iStock