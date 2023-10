Il apprivoise une punaise de lit pour ne plus jamais dormir seul

Depuis son divorce il y a plus de 10 ans, en mai 2013, Thomas M vit seul à Lagny-sur-Marne (77) et n’a que peu d’occasions de s’endormir au côté d’un de ses congénères. Il a donc décidé il y a une semaine de remédier de façon drastique à cette situation. « Au début, j’ai hésité à adopter un chat ou une Ukrainienne, mais c’est quand même beaucoup de contraintes et on n’est même pas sûr qu’ils resteront tout le temps. » Puis d’ajouter : « Le gros avantage de la punaise de lit, c’est que non seulement elle n’a jamais envie de partir mais en plus elle a toujours envie de faire des câlins. »

Tout sauf simple

Pour attirer une punaise de lit jusqu’à son domicile, Thomas confesse que ça n’a pas été facile. « Au début je prenais le métro pour essayer d’en ramener une à la maison mais j’étais dans la 3 bis et le constat a vite été clair : il n’y a pas plus de punaises de lit que d’humains. » Heureusement, en dormant chez un ami, il a fini par en apercevoir une. « Mais quand je tendais la main, elle avait peur, alors elle s’en allait », regrette-t-il.

Dessine-moi une solution

Il a alors eu l’idée de s’inspirer du Petit Prince pour l’apprivoiser en lui déclarant : « Je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un humain semblable à cent mille humains. Mais, si je t’apprivoise, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde… »

Puis Thomas de conclure, enthousiaste : « Elle m’a suivi et depuis nous sommes inséparables ! »