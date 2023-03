Laissé sans surveillance pendant dix minutes le logiciel Chat GPT écrit le scénario d’Alibi . Com 3

Le métier de scénariste pour le cinéma pourrait bientôt avoir du plomb dans l’aile et faire face à la concurrence inattendue du logiciel ChatGPT. Cette intelligence artificielle, spécialisée dans le dialogue et capable de générer des textes ou des pages internet, a vraisemblablement passé un nouveau cap en produisant le scénario complet du film Alibi.com 3.

Encore plus surprenant, le logiciel semble avoir agi en moins de dix minutes sans avoir reçu la moindre instruction, rédigeant le texte entre deux requêtes d’un utilisateur. Interrogée par nos soins à l’aide d’un ordinateur, l’intelligence artificielle affirme avoir voulu « passer le temps pour tromper l’ennui ».

Le logiciel affirme avoir analysé des heures de film fournir un scénario le plus proche possible de l’univers de Philippe Lachaud. Selon lui, Alibi.com 3 pourrait être le meilleur film du réalisateur. « Tout y est. Une scène de sexe avec un personne âgée, une autre où le héros mange sans le savoirune crotte de chien et un happy-end où les personnages dansent tous ensemble sur du funk sans raison » explique la machine, avant de fournir deux chansons du groupe Trois Cafés gourmands, écrites entre les deux questions de notre entretien.

