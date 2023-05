Un producteur inconscient envisage un divertissement sans Jonathan Cohen

Une véritable catastrophe a eu lieu dans les locaux d’une grande plateforme de streaming, comme nous le raconte un de ses dirigeants : « Un producteur s’est pointé dans mon bureau. Un bon le gars en plus, connu, avec des succès et tout. Et bah il est venu, il m’a vendu une idée de série, une idée de film et un jeu télé. Tout était super, gros talent, vraiment. Et là, il s’arrête, je lui demande s’il a fini. Et oui, il avait fini. Il y avait tout ce qu’il faut pour marcher, sauf le truc essentiel pour cartonner en 2023 : Jonathan Cohen ! Le gars veut me vendre un truc sans « Jo Co » ! Le culot ! » s’exclame-t-il en faisant tomber son cigare.

« Ah oui… j’ai entendu parler de cette histoire » nous confie anonymement un autre grand nom du petit écran. « Ce mec était fou. La dinguerie de venir vendre un divertissement aujourd’hui et de pas avoir Jon Cohen dedans. Je sais pas si c’est de la bêtise ou de l’inconscience… Perso j’aurais jamais osé. C’est un tel gâchis parce que ses idées étaient supers il paraît… Rah le con ! »

Aujourd’hui, ce fameux producteur a cessé ses activités télévisuelles, comme nous le raconte son ancien associé : « Ce rendez-vous a tout changé ! Il était au firmament de sa carrière et il a chuté sur une erreur de débutant. Perdre un énorme contrat parce qu’on a oublié d’y mettre Jonathan Cohen, j’ai toujours pas les mots… Ça a été une terrible blessure narcissique pour lui. Derrière, il a tout plaqué : travail, femme et enfants. Il se dit qu’aujourd’hui il vend des fruits à des touristes sur des plages en Asie. Peut-être qu’un jour il vendra une mangue à Jonathan Cohen ! » rigole-t-il, avant de verser une larme en repensant à celui qu’il considérait comme son frère.