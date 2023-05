Le CNC force Justine Triet à réaliser «Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? 4»

C’est donc contrainte et forcée que Justine Triet devra donc réaliser « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu 4 » sous peine de ne plus bénéficier du système d’avance sur recettes. Le CNC affirme de son côté que ce choix n’est absolument résolument certainement foncièrement pas du tout clairement honnêtement motivé politiquement. « Justine était simplement la personne idéale pour permettre à Christian Clavier de s’épanouir et briller sur grand écran » souligne-t-on du côté du CNC. Une source proche du dossier rappelle cependant que la réalisatrice n’en aura pas pour autant terminé : elle a été ainsi placée devant un autre choix cornélien entre écrire et réaliser un biopic d’Emmanuel Macron de 3h40 et les trois prochaines suites de « l’Elève Ducobu ».