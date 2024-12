François Bayrou découvre Manuel Valls dans une fenêtre de son calendrier de l’Avent

« Je me faisais une joie d’ouvrir ce calendrier, j’avais parfumé la maison avec de l’encens et lancé ma playlist de Noël, ça a brisé toute la magie. » C’est avec des sanglots dans la voix que François Bayrou a exprimé sa tristesse et sa déception au micro de BFM TV après avoir découvert que Manuel Valls s’était dissimulé dans une fenêtre du calendrier de l’Avent. D’après le Premier ministre, c’est sa soirée complète qui a été gâchée puisqu’il a eu beaucoup de mal à chasser l’ancien conseiller municipal de Barcelone de chez lui, celui-ci s’étant « accroché à sa jambe » en le suppliant de « lui trouver un poste ». Après une bonne heure de pourparlers, il pensait enfin s’en être débarrassé mais l’a découvert vers 23 heures « roulé en boule derrière le sapin ».

D’horribles cauchemars

Contraint d’appeler la police pour s’en débarrasser, François Bayrou a malgré tout eu du mal à fermer l’œil pendant la nuit, faisant d’horribles cauchemars dans lesquels il retrouvait Manuel Valls dans la porte du frigo ou dans la boîte à gants. Après avoir très mal dormi, il s’est réveillé fatigué mais soulagé de constater que l’ancien Premier ministre de François Hollande était parti pour de bon.

Cette histoire fait écho au sondage paru en décembre 2023 qui révélait que la première crainte des Français était de trouver Manuel Valls dans un cadeau le 25 au matin.



Photo : Eric Fougere – Corbis /

picture alliance /