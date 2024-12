75% des Français favorables au remplacement de François Bayrou par un raton laveur

Le moins que l’on puisse dire est que François Bayrou n’est pas un Premier ministre très populaire. 75% des citoyens aimeraient en effet qu’il soit remplacé par un raton laveur qu’ils jugent « plus dynamique », « doté d’un plus grand charisme » et surtout « bien plus compétent en économie ». Si l’animal nocturne arrive en tête pour prendre la place du nouveau Premier ministre, les personnes interrogées, qui pouvaient donner plusieurs réponses, ont également largement plébiscité le geranium (71%), le presse-papier (67%), le bigorneau (64%), l’allume-cigare (59%) ou encore le tatou nain d’Argentine (56%).

Une reconversion toute trouvée

Interrogés sur la reconversion du maire de Pau, les Français voient bien le

Premier ministre devenir agent municipal à Arthez-de-Béarn (78%), conseiller bancaire à La Poste de Serres-Castet (73%) ou chargé d’accueil au centre thalasso de Cambo-les Bains (68%). Beaucoup d’entre eux reconnaissent également le confondre régulièrement avec Jean-Pierre Raffarin (66%), Jean-Marc Ayrault (55%) et un labrador (51%).

Ce n’est pas la première fois que les Français accueillent avec beaucoup de réticence la nomination de François Bayrou à un poste important. En 1993, déjà, un sondage révélait que 82% des citoyens auraient préféré, comme ministre de l’Éducation nationale, une scie-sauteuse électrique.