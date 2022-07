Après le droit à l’avortement, le Texas veut interdire les femmes

« Après réflexion, c’est la meilleure solution…. Qui donne naissance aux homosexuels ? Les femmes. Qui avorte ? Les femmes. Qui ne sale pas assez mes lasagnes ? Ma femme. » a confié le gouverneur républicain Greg Abott.

Comme pour le droit à l’avortement, le gouvernement du texas compte sur ses citoyens pour dénoncer les personnes du genre féminin. » Je ferai mon devoir pour empêcher cette ignominie. Ces êtres sont totalement irresponsables « nous a confié Kelly, une américaine qui lutte pour l’interdiction des femmes.

Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, la loi ne fait pas l’unanimité chez les conservateurs américains. C’est en tout cas ce que pense “Bill”, membre du parti républicain et qui a préféré garder l’anonymat » Interdire les femmes ? C’est vraiment un acte répugnant et indigne de notre pays. Je veux dire, qui va faire les courses et la vaisselle ? »