Parlementaires, membres de gouvernements ou des institutions internationales, ils sont de plus en plus nombreux à caresser l’idée folle de voir le cancer de Vladimir Poutine succéder à Dmitri Mouratov et Maria Ressa au prix Nobel de la paix. La proposition lancée la semaine dernière par le sénateur américain Mitch McConnell pourrait devenir réalité aux vues du nombre de soutiens qu’elle reçoit. « Le cancer de Vladimir Poutine est un message d’espoir pour l’humanité. Il mérite d’être récompensé pour sa contribution au rapprochement entre les peuples » avait déclaré le sénateur républicain sur la chaîne CBSN.

Un nouveau symbole de paix

L’idée semble trouver un écho auprès des principales instances européennes qui y voient une opportunité sans précédent pour la paix dans le monde. « Fin de la guerre en Ukraine, retour à la normale des prix des matières premières, réduction de la crise énergétique, diminution des interventions de Bernard Henri Lévy, rarement une maladie n’a été autant en mesure d’incarner la paix et l’apaisement les tensions internationales » déclarait hier la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

La proposition séduit aussi en France jusqu’au cœur du comité du comité d’organisation des Jeux de Paris 2024. Au point que plusieurs de ses membres ne cachent plus leur désir d’inviter le cancer de Vladimir Poutine à devenir l’un des derniers relayeurs de la flamme olympique lors de la cérémonie d’ouverture.