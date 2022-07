Emmanuel Macron cesse son parrainage d’enfant yéménite après avoir appris qu’il ne travaillait pas

« Ecoutez, comprenez bien que je veux bien-sûr pouvoir aider les enfants dans le besoin, mais je ne peux pas tolérer que cet enfant quémande alors qu’il ne se bouge même pas les fesses pour se lancer sur le marché du travail », s’est exprimé Emmanuel Macron à propos de l’enfant mal nourri qu’il parrainait « déjà depuis près de deux semaines » à travers l’OGN Humanium. « Dans le monde réel, désolé, mais si vous ne cherchez même pas de travail, vous perdez vos droits à mes 9,99€ par mois », a-t-il ajouté froidement avant de terminer : « C’est quoi le smic au Yemen, déjà ? »

« Nous tenons à nous excuser auprès du président de la république », confie Olivier Soret, président fondateur d’Humanium. « Nous nous engageons dorénavant à être beaucoup plus strict dans la sélection de nos enfants affamés à parrainer, et avant qu’ils puissent bénéficier de nos services, il leur sera désormais nécessaire de télécharger leur CV », a continué Mr. Soret après avoir supprimé à jamais 164 enfants de sa base de données. « Je vous l’assure, notre organisation accorde énormément d’importance à l’épanouissement professionnel des enfants souffrant de malnutrition, et nous souhaitons agir afin qu’ils puissent s’intégrer au monde du travail de manière honnête et responsable. »

Après ses propos tenus sur le parrainage d’enfants yéménites, Emmanuel Macron aurait été choqué de découvrir que Médecins Sans Frontières offrait des soins médicaux « à des gens qui n’ont même pas le bac. »

Image par jones814 de Pixabay