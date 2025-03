Elon Musk déclare qu’il n’est pas raciste car il a un ami orange

Le patron de Tesla et nouveau conseiller de Donald Trump est accusé de racisme, notamment depuis qu’il a fait sur scène ce qui ressemblait fortement à un salut nazi, bien que, selon le principal intéressé, il s’agisse en fait d’un “salut romain”. Le fait qu’il ait participé en visioconférence à un meeting de l’extrême droite allemande pouvait aussi laisser penser qu’il était raciste, mais il s’est défendu en disant “qu’il ne pouvait pas être raciste, car il avait un ami orange”.

Des preuves implacables qu’il n’est pas raciste

Malgré de nombreux autres éléments qui pouvaient laisser penser qu’il était bien d’extrême droite, le milliardaire a toujours apporté des contre-arguments : “Contrairement à ce que voudraient faire croire mes détracteurs, ce n’est pas une croix gammée que j’ai tatouée sur le cœur, c’est une croix symbolique de l’hindouisme !” Pour appuyer sa défense, Elon Musk a également fait référence à ses origines : “Je suis né en Afrique du Sud. Des Noirs, j’en ai côtoyé tous les jours ! Je les laissais même me faire à manger ou encore nettoyer mes toilettes, c’est bien la preuve que je ne suis pas raciste, non ?”

En répondant publiquement à ces accusations, Elon Musk espère pouvoir continuer tranquillement son petit bonhomme de chemin et reprendre les projets qu’il avait dû mettre de côté :“J’ai encore beaucoup de choses que j’ai envie de faire dans la vie, comme par exemple, m’installer en colocation avec Kanye West, écrire des posts sur X sur différentes races, et faire donner une Green Card à cet humoriste français très drôle là… Non, pas Dieudonné, même si j’aime beaucoup. Non, je pensais à l’autre là… Zemmour ! J’adore ce type !”

