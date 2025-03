Le régime algérien se sent beaucoup plus en sécurité depuis qu’il a condamné un écrivain à de la prison ferme

« Force est restée à la loi », a déclaré un porte-parole du ministère, qui a pointé du doigt la légèreté de la peine : cinq ans au lieu de dix, vingt ou trois cent cinquante pour le terrifiant et horrible crime d’État de délit d’opinion.



« Cela démontre que nos institutions judiciaires sont très efficaces, surtout quand il s’agit de punir les délits d’opinion commis par des écrivains qui ont, en outre, besoin de soins médicaux », a-t-il répété, avant de menacer de poursuites l’auteur de ces lignes pour ironie malfaisante et atteinte à la sûreté et la tranquillité d’un État dictatorial.

Photo : Crédits :Leonardo Cendamo / Contributeur