Filmé en train d’envahir la Pologne, Elon Musk évoque un “geste maladroit”

Plusieurs jours après avoir effectué un salut nazi lors de l’investiture de Donald Trump, Elon Musk continue d’inquiéter par ses dérapages. Dernier en date, une vidéo le montrant en train de mener un incursion en Pologne aux commandes d’un char d’assaut.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, Elon Musk multiplie les gestes connotés à destination des sphères de l’ultra droite, tout en niant faire l’apologie du nazisme. Déjà, la semaine dernière, il avait été aperçu dans une brasserie de Munich en train de parapher les statuts d’un nouveau parti politique. Deux jours plus tôt, il s’affichait au siège de la marque Hugo Boss pour présenter le nouveau design des uniformes de l’armée américaine

Face à une pluie de critiques l’accusant de faire l’apologie de symboles nazis, le milliardaire américain évoque « un geste maladroit », accusant ses détracteurs « d’exagérer dans le seul but de lui faire un coup tordu ». Plusieurs élus d’extrême droite français sont aussi venus à son secours, évoquant une polémique stérile. « L’extrême gauche voit des nazis partout. Moi je ne vois qu’un homme qui s’adonne à une course de chars, dans la plus pure tradition romaine» a déclaré dans un tweet le député UDR Eric Ciotti.

Photo : Crédits :Dado Daniela