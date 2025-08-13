Top 5 des boissons Starbucks pour peaufiner son diabète

5 – Le “White Hot Chocolate”

Aussi immaculé et féérique que Melun sous la neige, le white hot chocolate vous fera instantanément perdre l’usage de la vue, en plus de vous fournir suffisamment de calories pour 4 jours.

4 – Le “Frapuccino Choco Chip”

Du lait, du sirop de café, du sirop de chocolat, de la sauce au chocolat et des pépites de chocolat. Et une bonne dose de crème fouettée pour un taux de sucre dans le sang aussi scandaleux que le nombre de ronds-points à Toulouse.

3 – Le “Crème Brûlée Brown Sugar Frappuccino”

La légende raconte qu’après avoir dégusté cette boisson et si vous tendez suffisamment l’oreille, vous pourrez entendre vos artères gémir et vous supplier d’arrêter de vous alimenter. Pour toujours.

2 – Le Caramel Macchiato

En regardant la carte, pris d’un élan d’audace, vous avez décidé de changer un peu de votre traditionnel expresso sans relief. Grand mal vous en a pris : votre sang est désormais composé à 97 % de sucre raffiné.

1 – L’eau

Une information étonnante mais pourtant vraie : l’eau commercialisée par Starbucks est elle aussi aromatisée au chocolat blanc et soulignée d’un trait de caramel. Une gourmandise qui vous donnera forcément soif, vous incitant à racheter une autre bouteille d’eau. Et une autre. Habile.