Selon une étude, le secret d’un plat réussi serait d’acheter des ingrédients plus chers

« Au départ, nous avons comparé deux recettes d’un classique de la cuisine familiale : des spaghettis bolognais. D’un côté, on a pris des pâtes industrielles et une sauce bolo toute faite premier prix avec de la viande dans le bocal depuis des mois, et de l’autre, du bifteck haché de chez le boucher, des tomates fraîches et des pâtes traditionnelles d’une épicerie italienne. Et c’est notre deuxième recette qui a eu les faveurs de tout le jury ! » s’enthousiasme Noémie Schummer, chercheuse dans le domaine de la nutrition et de l’alimentation. « Nous avons répété l’expérience avec 130 autres plats, et les résultats étaient les mêmes à chaque fois ! Incroyable ! »

Une opération de communication sera lancée dans les prochaines semaines pour sensibiliser les Français, car réussir leur cuisine du quotidien entraînera une meilleure alimentation mais aussi un meilleur moral. Et cela passe par des gestes simples : troquer sa charcuterie bas-de-gamme contre de la pata negra d’exception, ses tomates sans goût de supermarché contre celles de la coopérative bio à 28 euros le kilo, son poulet d’usine contre un poulet fermier qui a reçu beaucoup d’amour, et même son pain de mie contre un pain traditionnel aux noix ou aux figues… Chaque petit geste compte, et si tous les Français s’y mettent, c’est tout un pan de notre vie qui changera dans le bon sens.

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