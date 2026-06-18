Fact-checking – Que pense Alain Bauer de votre liste de courses ?

Pour Alain Bauer, la toute première chose à modifier dans votre liste de courses est sa présentation. Il vous invite à faire preuve de davantage de rigueur et à classer vos produits en colonnes pour éviter de perdre du temps dans les rayons et pour être en accord avec la charte

des droits fondamentaux de l’Union européenne. En outre, selon l’ancien grand maître du Grand Orient de France, votre liste contient « trop d’aliments gras, salés et sucrés » et elle oublie volontiers les légumes. Ne parlons même pas des fruits dont on ne trouve trace que grâce aux cacahuètes enrobées goût paprika.



Alain Bauer vous conseille également de sélectionner suffisamment d’aliments protéinés pour être au moins aussi musclé que lui. Il vous invite à bannir les produits ultratransformés et le gouda au cumin parce que « c’est dégueulasse ». Il vous rappelle que pour le Nutriscore, la lettre E ne correspond pas à la meilleure note. Enfin, pour ne pas céder à la tentation des achats compulsifs, il vous recommande de faire vos courses après un repas et avec une photo de Gérard Larcher sous la main, connaissant votre tendance à vous empiffrer de chips et à confondre coupe-faim et fête du sucre.



Pour plus de conseils, il est essentiel de vous procurer son ouvrage de 648 pages : Pour une liste de courses efficiente, républicaine, laïque et universaliste, aux éditions du Cerf. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir les conseils d’Alain Bauer en matière de plants de courgettes.



Photo Getty Images

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