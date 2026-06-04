Une étude confirme que les skyr sont composés à 80% de plâtre

Cette étude, menée par Stéphanie Devos, chercheuse à l’INRAE, est le fruit de la collaboration de plusieurs laboratoires à l’échelle européenne. « Nous sommes heureux de dévoiler au public ces résultats après plusieurs mois de travail. 80% de plâtre et 20% de lait, voilà le secret de cette recette, qui a berné des millions de Français ». La texture pâteuse, le goût insipide et l’odeur de placo trouvent aujourd’hui une explication scientifique.

Des skyr au rayon bricolage ?

Cette analyse fait déjà l’effet d’une bombe, et les marques tentent de limiter les dégâts comme elles le peuvent via leur communication. Pour Danone « Ces skyr ont été placés dans le rayon alimentaire par erreur, et nous souhaitons aujourd’hui qu’ils soient proposés au rayon bricolage, à côté du mastic par exemple ». Quant à Yoplait, la marque se dit victime de fraude : « Nous avons été escroqués par de faux fournisseurs islandais, qui nous vendaient des yaourts soi-disant traditionnels. Nous reconnaissons cependant n’avoir pas voulu les goûter avant la mise en rayon, car la texture ne nous inspirait pas confiance ».

Le gouvernement a d’ores et déjà annoncé prendre l’affaire au sérieux, et proposera une loi pour encadrer la vente de ces produits à mi-chemin entre l’alimentaire et le BTP.



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