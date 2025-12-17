Il retrouve un peu de saveurs en mangeant le carton de sa Pasta Box

Étudiant en marketing digital à Sup de Pub Paris, Bastien Tournier n’a que peu de temps le midi pour se nourrir comme il se doit. Sa solution : l’achat d’une astucieuse Pasta Box de la marque Sodebo lui permettant de manger sur le pouce en moins de 10 minutes. “Aujourd’hui j’ai pris parfum Mastic pour baignoire et Eau de cuisson. C’est absolument dégueulasse mais au moins c’est pratique” explique-t-il avant d’enfourner la première cuillère dans sa bouche puis de vomir violemment sur ses chaussures.

Mais alors qu’il parvient par miracle à aller au bout de la cinquième bouchée, quelque chose vient étrangement bouleverser ses papilles. “J’ai soudain senti de la texture, un goût franc, mais surtout une saveur familière qui m’a tout de suite renvoyé en enfance.” raconte-t-il des étoiles plein les yeux. “C’est là que je me suis rendu compte, que j’avais simplement croqué par mégarde un bout de carton de ma Pasta Box. C’était comme si l’ennui avait enfin un goût. C’était extraordinaire.” poursuit-il la voix encore brisée par l’émotion.

Ni une ni deux, le jeune étudiant se met alors à dévorer purement et simplement l’emballage de son déjeuner. Attiré par les happements de bête goulue poussés par le jeune homme, les autres étudiants découvrent alors en plein cœur de la cafétéria un spectacle surprenant : Bastien, la bouche remplie de carton pâteux, l’air béat, en train de finir de gober sa cuillère en bois puis d’attaquer sa chaise. “Il avait vraiment l’air de passer un bon moment” raconte, jaloux, Thibault, un camarade de classe, un emballage de sandwich Daunat dépassant de son cartable.

Une belle histoire qui n’est pas sans rappeler celle de Nassim, VRP chez Danone, qui avait réussi lors d’un vol Paris-Turin à faire abstraction du goût de son plateau-repas en dévorant simplement le plateau.

Crédits : Ninelives via Gettyimages.