Ary Abittan trouve du réconfort autour d’un bon repas cuisiné par Jean Imbert

Il est 23 heures, loges des Folies Bergères. L’humoriste Ary Abittan vient de terminer son spectacle, un nouvelle fois perturbé par un groupe de féministes masqués : « Je les ai pourtant invitées à venir débattre dans ma loge, mais elles ont refusé. Alors que j’ai fait retirer les canettes de Coca ! Bon, tant pis, on va manger ? »

L’artiste présumé innocent nous emmène alors au très chic Plaza Athénée. Il est accueilli par Jean Imbert. Officiellement, le chef dans l a tourmente ne travaille plus ici. Mais, passionné, il cuisine encore en cachette : « Sinon c’est des femmes qui cuisinent, ça manque de saveur et je suis obligé de taper du poing sur la table, et pas que d’ailleurs ! » ricane l’ancien gagnant de Top Chef.

Ary Abittan et Jean Imbert sont alors rejoints par la première dame de France, Brigitte Macron, qui chuchote à ses deux compères : « Parlons pas trop fort, dans ce pays on ne respecte plus les discussions privées”. Jean Imbert rajoute : “En plus, la table à côté, c’est Miss France 2026 et ces sales connes ont la langue bien pendue, faudrait pas qu’après un spectacle elles interrompent en plus notre dîner ! ». L’athmosphère est bonne enfants, Ary Abittan semble alors plus détendu et lève sa canette de Coca pour trinquer : « A la liberté d’expression ! Et aux sales connes ! »