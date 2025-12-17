GoraFood
Pour les fêtes, les fabricants de protoxyde d’azote sortent une bombe goût saumon fumé
Face à un marché en pleine expansion, les marques s’adaptent pour proposer de nouvelles saveurs aux fins gourmets.
À l’approche des fêtes de fin d’année, la boutique spécialisée dans les accessoires de cuisine de Jean-Baptiste ne désemplit pas. Alors que les moules à charlotte et les emporte-pièces en forme de sapin s’amoncellent, c’est un tout autre type de produit qui attire les clients : la bombe de protoxyde d’azote goût saumon fumé, sortie spécialement pour les fêtes. “Il existe aussi un siphon goût huître, mais j’en vends beaucoup moins”, s’étonne le propriétaire des lieux.
Après des mois d’hésitations, Léa, 17 ans, a décidé de franchir le pas, convaincue par cette nouvelle gamme festive. Elle repartira avec 4 bombonnes : une pour elle, et trois autres qu’elle glissera sous le sapin pour gâter ses amis. “L’avantage, c’est que ça permet aux jeunes de redécouvrir des saveurs festives de façon ludique”, commente Jean-Baptiste en proposant des dégustations protoxyde d’azote-champagne à ses clients.
Disponibles en plusieurs formats, les bombes de gaz sont pensées pour s’adapter à tous les usages, que ce soit à l’occasion d’une soirée entre amis ou à 130 km/h sur l’autoroute. “J’ai pris plusieurs petites bombes pour mon petit déjeuner, commente un jeune client qui explique préférer le protoxyde d’azote au café, “trop dangereux pour la santé” selon lui.
Ravis par ce succès retentissant, les fabricants ont d’ores et déjà annoncé la sortie de bombes goût chocolat au kirsch, “à offrir à ceux que vous aimez, mais pas trop non plus”.
Photo : Getty Images
Les plus consultés
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
La poule ayant pondu l’œuf lancé sur Jordan Bardella sera expulsée de France
-
PolitiqueIl y a 5 jours
Nicolas Sarkozy reçoit le “prix de littérature” de la FIFA
-
PolitiqueIl y a 1 jour
Présidentielle – Le loup de la pub Intermarché l’emporterait au second tour devant Jordan Bardella
-
PolitiqueIl y a 2 semaines
Selon une étude, 9 Français sur 10 préfèrent un feu rouge à Louis Sarkozy
-
MediasIl y a 1 semaine
Miss France crée la surprise en souhaitant la fin de l’état policier et la destruction du Grand Capital
-
PolitiqueIl y a 6 jours
Raphaël Glucksmann sème le doute après son débat raté face à un flan aux pruneaux
-
FranceIl y a 2 semaines
Les chasseurs en état d’ébriété devront désormais chasser chez eux
-
PolitiqueIl y a 1 semaine
Après les Dieux du Stade, le calendrier « Les Dieux du Sénat » peine à trouver son public