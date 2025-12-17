À l’approche des fêtes de fin d’année, la boutique spécialisée dans les accessoires de cuisine de Jean-Baptiste ne désemplit pas. Alors que les moules à charlotte et les emporte-pièces en forme de sapin s’amoncellent, c’est un tout autre type de produit qui attire les clients : la bombe de protoxyde d’azote goût saumon fumé, sortie spécialement pour les fêtes. “Il existe aussi un siphon goût huître, mais j’en vends beaucoup moins”, s’étonne le propriétaire des lieux.

Après des mois d’hésitations, Léa, 17 ans, a décidé de franchir le pas, convaincue par cette nouvelle gamme festive. Elle repartira avec 4 bombonnes : une pour elle, et trois autres qu’elle glissera sous le sapin pour gâter ses amis. “L’avantage, c’est que ça permet aux jeunes de redécouvrir des saveurs festives de façon ludique”, commente Jean-Baptiste en proposant des dégustations protoxyde d’azote-champagne à ses clients.

Disponibles en plusieurs formats, les bombes de gaz sont pensées pour s’adapter à tous les usages, que ce soit à l’occasion d’une soirée entre amis ou à 130 km/h sur l’autoroute. “J’ai pris plusieurs petites bombes pour mon petit déjeuner, commente un jeune client qui explique préférer le protoxyde d’azote au café, “trop dangereux pour la santé” selon lui.

Ravis par ce succès retentissant, les fabricants ont d’ores et déjà annoncé la sortie de bombes goût chocolat au kirsch, “à offrir à ceux que vous aimez, mais pas trop non plus”.

