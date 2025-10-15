Les personnes sans-papiers qui n’auront pas sauvé au moins deux enfants dans un incendie seront désormais automatiquement notifiées d’une OQTF

Une directive qui vise à encore plus complexifier les demandes de régularisation des personnes sans-papiers. « C’est un vrai parcours du combattant » déclare Gabriela, une Vénézuélienne sans papiers qui tourne depuis deux heures dans Paris à la recherche d’un enfant à sauver dans un incendie. « La semaine dernière, j’ai sorti deux gamins de l’eau qui étaient en train de se noyer. Mais la préfecture n’accepte que les sauvetages ayant eu lieu dans un incendie » lâche-t-elle avec une pointe d’amertume.

Parmi les nombreuses pièces justificatives qui lui sont demandées, la préfecture des Hauts-de-Seine lui réclame désormais un mot signé par seize personnes attestant avoir assisté aux deux sauvetages. Un justificatif qui vient allonger la longue liste des documents à fournir auprès des préfectures, qui comporte déjà, entre autres, un CDI d’au moins 15 ans, une lettre de motivation rédigée en alexandrins et co-signée par une personnalité de droite.

Le Ministère de l’Intérieur précise également que la présentation des pièces justificatives doit se faire auprès de trois préfectures distantes de 500 km, le même jour.

Cet article vous semble insensé ? Il n’est pourtant pas si éloigné de la réalité vécue par les personnes sans papiers en France.

Avoir des papiers, c’est pas donné à tout le monde !

L’État français place les personnes migrantes dans l’irrégularité. Cette « irrégularisation » fait partie intégrante de la fabrique de sans-papiers que l’association La Cimade dénonce par l’intermédiaire d’une pétition réclamant leur régularisation large et durable. La Cimade appelle nos décideurs et décideuses à mettre un terme à ce système absurde et inhumain et à penser des politiques respectueuses qui soient fondées sur l’accueil et la solidarité.

Signez la pétition ici.