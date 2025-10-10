85% des Français trouvent les champignons atomiques “anxiogènes”

D’après une étude IFOP menée entre juin et septembre 2025, 85% français trouveraient les champignons atomiques “anxiogènes” mais également “toxiques”, “oppressifs” et “vecteurs de charge mentale”. 8% déclarent “vouloir d’abord apprendre à les connaître avant de les juger” et les 7% restants “ne pas avoir d’avis, n’étant pas eux-mêmes issus de la combustion de produits de fission tels que l’uranium ou le plutonium”.

Face à ce sondage, le collectif “Atom at Home” a lancé une vaste campagne chargée de réhabiliter l’image des champignons atomiques au sein de l’Hexagone. Un combat qui passe entre autres par une plus grande place laissée aux explosions nucléaires, notamment au cinéma. “Suite à une pétition qui a recueilli plus de 30 000 signatures, nous sommes heureux de vous annoncer que le professeur McGonagall dans la prochaine série Harry Potter sera incarnée par Shirley, une explosion nucléaire de plus de 12 kilotonnes.” commente enjouée Patricia Lockhart, présidente du collectif. “Mais ce n’est pas tout. Kamel Ouali vient également d’annoncer son prochain spectacle : “Hiroshima – La Comédie Musicale” ! exulte-t-elle en dévoilant quelques paroles en exclusivité : “Il y a eu un grand bruit, j’ai tourné les yeux, Mes deux bras ont frit, Pas grave, il m’en reste deux !”

Un combat dans l’air du temps qui ne s’arrête pas là puisque le collectif déclare vouloir tout mettre en œuvre pour présenter une explosion nucléaire à la présidentielle 2027. “Nous n’avons jamais testé de champignon atomique pour résoudre les problèmes de la France alors pourquoi pas maintenant ?” déclare Loreleï Graviot, sous-secrétaire du collectif, avant de partir imprimer les futurs tracts de la candidate sobrement intitulés : “Monique Ogive – Ni de droite, ni de gauche, tout au centre”.