Pour ne pas jouir trop vite, l’homme qui couchait avec sa mère décide de penser à Freud

C’est dans son cabinet, rue de Belleville, que nous retrouvons Romano Bianchi, sexologue professionnel. Après nous avoir proposé un thé, un café et un Pornstar Martini, celui que la profession surnomme affectueusement “Docteur Love” s’assoit confortablement dans un grand sofa en cuir vêtu d’une robe de chambre léopard à brassières. “Vous savez, un homme sur quatre est éjaculateur précoce. Il n’y a rien de honteux et il existe des solutions très simples pour inverser la tendance” explique-t-il, avant de sortir d’un tiroir un carnet sobrement intitulé “1001 astuces pour durer plus de 14 secondes”.

À l’intérieur, Romano se met à nous lister les conseils indispensables à ses yeux pour aider les éjaculateurs précoces à vaincre leur handicap. “J’avais un patient particulièrement précoce, Donovan.” raconte-t-il. “Mais depuis que je lui ai conseillé de réciter l’annuaire à voix haute pendant l’acte, il m’a avoué avoir réussi à tenir plusieurs fois jusqu’à Jérôme Charbouin” poursuit-il, ému. “Un autre patient, Robert, était un cas dramatique. Aujourd’hui, il a réussi à résoudre pour de bon son problème de précocité simplement en devenant Pape.” explique-t-il, fier de lui. Quand on lui demande si ce problème peut toucher tous les hommes, Romano marque un temps.; “Bien sûr. Il m’arrivait moi-même d’être précoce lors de mes ébats avec Sylvie, ma mère. Aujourd’hui, tout ça c’est du passé grâce à une astuce simple : je pense à Sigmund Freud pendant tous mes rapports” nous confie-t-il goguenard, avant d’envoyer un bisou en direction d’un portrait du psychiatre, la barbe hirsute et l’œil hagard, accroché sur son mur.

Des solutions “faciles à appliquer, simples à mémoriser et terriblement efficaces” que le docteur Bianchi continuera à nous détailler pendant près de 2h30. Un moment inconfortable et particulièrement déplaisant que nous aurions largement préféré abréger en moins de trois minutes.