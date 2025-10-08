Un insecte terrifié après s’être métamorphosé en commercial durant son sommeil

Costume noir Celio Club, chemise blanche Uniqlo, chaussures en cuir de chez Bexley et after-shave Acqua di Parma, c’est sous cette nouvelle forme que Samsa, une blatte germanique, s’est réveillée ce matin dans sa chambre praguoise. Au prix d’un effort surhumain, Samsa parvient à s’extraire de son lit et découvre dans le miroir de la salle de bain l’image d’un homme brun d’une trentaine d’années rasé de près, les cheveux fortement gominés et 32 dents définitives blanchies au peroxyde. Une vision d’horreur qui la pousse immédiatement à se barricader dans sa chambre en feignant de ne pas entendre les appels de son père, de sa mère, de sa sœur, et de ImmoStores, sa toute nouvelle entreprise de Vélux.

Terrorisée, Samsa décide finalement d’expliquer la situation à ses proches à travers la porte mais les mots qui sortent de sa bouche la clouent aussitôt sur place : “Alors petit point rapidos : je suis en train d’expérimenter un process de transformation full-stack totalement disruptif. Il faut absolument que vous vous positionniez comme des facilitateurs pour orchestrer un écosystème de résilience framework parce que là ma lifetime value est limite border et j’ai zéro visibilité sur ma capacité à penser transverse face à ce nouveau challenge”. Une explication qui entraînera aussitôt l’explosion en sanglots de sa mère de l’autre côté du mur ainsi que plusieurs coups de hache dans la porte par son père, bien décidé à le faire taire pour de bon.

Pointé du doigt, ostracisé, et perçu comme un monstre par ses semblables, Samsa décidera finalement de se laisser mourir à petit feu dans sa chambre. Un destin tragique qui n’est pas sans rappeler celui d’Ulysse, roi d’Ithaque, contraint à fuir son propre foyer pendant 20 ans après que sa femme s’était lancée dans la broderie.