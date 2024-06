Agacé de ne pas retrouver son AirPod il finit par voter RN

Arnaud, conseiller en communication de 34 ans, a vécu une drôle d’expérience : « J’étais dans ma chambre, j’ai fait tomber mon boitier de AirPod, comme d’hab, les écouteurs partent dans tous les sens. Je retrouve l’écouteur droit mais impossible de mettre la main sur celui de droite. J’ai regardé sous tous les meubles, nulle part ! Incompréhensible ! Disparu ! Volatilisé ! J’ai pété un câble, j’ai rarement été aussi énervé ! Je me suis tout de suite dit que j’allais voter RN ».

Un cas loin d’être isolé comme nous le confirme un expert de la SOFRES : « Le vote RN est en grande partie un vote de colère. Il n’est pas étonnant de voir une contrariété se transformer en bulletin RN. On estime chez nous qu’environ 12% de l’électorat de Jordan Bardela a décidé de voter pour lui après s’être tapé le petit orteil contre une table basse ou s’être mordu la langue en mangeant ».

Arnaud a finalement réussi à retrouver son AirPod droit 24 heures plus tard : « Je m’en suis rendu compte en marchant dessus, c’est pas pointu comme un Lego mais ça m’a fait un mal de chien. Il s’est tordu en plus. J’ai hurlé de douleur et de colère. C’est à ce moment que j’ai décidé que je ne voterai pas RN d’ailleurs… mais Reconquête »



Photo : Photo de Jess Bailey Designs