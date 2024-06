Basic Fit : les tapis de course mesureront aussi le nombre de fois où vous vous comparez à votre voisin

La fonctionnalité était particulièrement attendue par la plupart des aficionados de la course à pied. “Avant on pouvait simplement mesurer le nombre de kilomètres, la vitesse et les calories dépensées. Mais là savoir combien de fois on a regardé l’écran du voisin parce qu’on manque de confiance en soi, ça change tout !” témoigne Yanis, membre d’un Basic Fit à Grenoble.

Même son de cloche du côté de Chloé, assistante dans un cabinet dentaire à Lille. “En tant que trentenaire névrosée qui est obligée de chasser ses crises existentielles à grand renfort de marathon et de partage de performances sur Strava j’attendais cette nouvelle fonctionnalité depuis longtemps. En sport, on dit qu’il faut seulement se comparer à soi, mais je préfère de loin me comparer aux autres et savoir que je le fais beaucoup trop” témoigne la jeune femme.

Une nouvelle fonction qui semble donc avoir rencontré son public mais qui a également inquiété la concurrence puisque Fitness Park travaillerait d’ores et déjà sur des miroirs intelligents qui vous indiqueront combien de fois vous avez lorgné vos pectoraux au vestiaire.

photo Photo de William Choquette