Pour se rafraîchir, le gouvernement conseille de regarder des films de Noël

La France est en train de subir une vague de chaleur dépassant parfois les 40° dans certaines régions. Une situation que le gouvernement prend très au sérieux comme l’explique Aurore Bergé en conférence de presse ce matin. “Nous avons déjà pris des mesures importantes comme la mise en place d’un numéro vert. Nous avons également rappelé aux gens qu’il était important de boire de l’eau pour s’hydrater. Mais au vu des températures et en tant que gouvernement, nous nous devions de proposer d’autres solutions”. Après la consultation et l’aval de spécialistes, le gouvernement suggère donc aux Français de regarder des films de Noël pour se rafraîchir. “Voir de la neige et des gens en doudoune va tromper notre cerveau. Celui-ci pensera alors qu’on est en hiver et notre corps pensera qu’il fait quelques degrés de moins”, détaille le professeur Benoît Dumont, spécialiste du cerveau.

Un partenariat entre le gouvernement et Netflix a été mis en place pour que les contenus de Noël soient suggérés à chaque utilisateur de la plateforme.