Pour revenir plus rapidement au travail, Aurore Bergé propose de raccourcir de 2 mois le temps de grossesse

La nouvelle ministre des solidarités et des familles Aurore Bergé a déposé ce matin une proposition de loi visant à réduire de 2 mois le temps de grossesse. Une période de gestation jugée “trop longue” et “pénalisante pour les entreprises” que cette réforme devrait enfin permettre d’équilibrer un peu. “7 mois c’est largement suffisant” a déclaré Aurore Bergé lors d’une conférence de presse. “Les enfants auront déjà 2 bras, 2 jambes, tout ce qu’il leur faut pour vivre convenablement” poursuit-elle, avant d’ajouter : “D’accord, leurs os seront mous, mais grâce à ça ils pourront avoir une belle carrière au Cirque du Soleil.”

Une proposition controversée néanmoins saluée par Patrick Martin, le nouveau patron du MEDEF. “C’est une très bonne nouvelle pour tout le monde !” confie-t-il à nos confrères du Figaro. “Grâce à ça, les mamans pourront revenir plus rapidement au travail, et après avoir passé toutes leurs journées allongées, ça leur fera enfin du bien de pouvoir passer toutes leurs journées assises.”

Pour pallier le retard physique des nouveaux-nés, le gouvernement s’est également engagé à fournir un pack “Croissance” aux jeunes parents, comprenant : une couveuse “Pat Patrouille”, deux béquilles “Peppa Pig” ainsi que 3 tubes de vitamine C “Boiron”. Un pack indispensable pour “compenser les 2 mois de développement manquant” et pour que “les nouveaux-nés soient, certes, à moitié formés, mais également en pleine forme”.

Suite à la vague d’indignation provoquée par ce projet de loi, Aurore Bergé a déclaré “entendre la colère des parents” et se dit même prête à déposer un nouvel amendement visant à augmenter de 72 heures la durée moyenne des accouchements, afin que les femmes puissent “profiter encore un peu plus du plus beau jour de leur vie”.