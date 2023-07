Fonds Marianne – Marlène Schiappa affirme avoir « tout fait pour honorer la mémoire de Samuel Machin »

La désormais ancienne membre du gouvernement a profité de la cérémonie de passation de pouvoir pour revenir brièvement sur le fiasco de l’affaire des fonds Marianne. « Les fonds Jeanne-Marie étaient ma priorité. J’avais même mis en place plusieurs groupes WhatsApp pour me tenir informée en temps réel » a-t-elle déclaré devant ses anciens collaborateurs présents pour lui dire au revoir.

Remettant en cause le sérieux du rapport pointant son manque de rigueur et sa désinvolture dans la gestion du dossier, Marlène Schiappa affirme en effet avoir rédigé elle-même plusieurs rapports prouvant sa non-implication dans les dysfonctionnements ayant mené à son manque d’investissement dans le projet. « Aujourd’hui, je reste droite dans les bottes et n’ai pas à rougir d’avoir tout fait pour honorer la mémoire de Samuel Machin ».

Marlène Schiappa a eu également quelques mots pour saluer une dernière fois ses collaborateurs, notamment son chef de cabinet Sébastien Jallet. « Merci d’avoir tenu bon à mes côtés. Surtout le grand chauve à lunettes qui me suivait partout » a-t-elle déclaré. Selon plusieurs sources de son entourage, l’ancienne secrétaire d’État chargée de l’Économie solidaire, souhaite désormais s’éloigner de la politique en s’engageant au sein du parti de la majorité.