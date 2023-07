Éducation – Gabriel Attal annonce deux heures d’éléments de langage obligatoires dès le CP

A peine installé rue de Grenelle, le tout nouveau ministre de l’Éducation nationale a déjà annoncé une première mesure : l’instauration de deux heures d’éléments de langage hebdomadaires dès le CP prises sur les cours de français : « Il faut être pragmatique : le français a aujourd’hui peu d’utilité, je ne parle même pas de la littérature devenue complètement obsolète. En revanche, si les élèves veulent réussir, il faut qu’ils maîtrisent parfaitement la communication. Regardez où ça m’a mené ! » Puis d’ajouter : « C’est un projet disruptif et inspirant qui s’inscrit dans le temps long tout en comblant des lacunes temporaires dans le process et qui s’effectuera en synergie et en co-construction avec l’équipe enseignante et toute la communauté éducative. »

D’autres mesures fortes

Ces cours d’éléments de langage seront assurés par des étudiants en école de commerce, à Sciences Po ou à l’ENA, ce qui permettra, selon le ministre de « pallier la pénurie de profs pour une stratégie win-win ». Gabriel Attal en a profité pour annoncer que le gouvernement planchait déjà sur d’autres mesures comme des cours de « restructuration et plans de licenciement » à la place des heures d’éco mais aussi des heures de « remplissage de formulaires » Pôle emploi pour remplacer les cours de musique et d’Arts plastiques.