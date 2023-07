Remaniement : Aurore Bergé nommée ministre en charge de la Récupération politique

Ses propos sur la mort d’un pompier faussement lié aux émeutiers, sur l’attaque d’enfants à Annecy et la réforme des retraites, des réactions le plus souvent envoyées le plus rapidement possible pour couper l’herbe à ses opposants et troubler le débat politique ont montré qu’Aurore Bergé avait totalement les épaules pour occuper ce ministère si convoité. “J’ai très hâte de commencer mes récupérations politiques à un plus haut niveau et de lancer le débat en s’emparant de faits divers ou d’événements et de raconter absolument n’importe quoi pour servir mon idéal politique” s’est félicitée la nouvelle ministre.