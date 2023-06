Mort de Berlusconi : Macron salue la mémoire « d’une figure majeure de la gauche »

Emmanuel Macron a salué la mémoire « d’une figure majeure de la gauche contemporaine, une gauche réaliste et pragmatique qui ne se laisse intimider ni par les feignants ni par les factieux ni par l’extrême-gauche et qui n’a pas peur de traverser la rue pour bosser et pour cesser de faire partie de ceux qui ne sont rien. » Puis d’ajouter : « C’était sans doute le premier Macroniste de gauche, Renaissance lui doit beaucoup. J’espère que nous saurons tous, comme Elisabeth Borne, Bruno le Maire ou Gérald Darmanin, nous inspirer des idées de ce grand homme afin que la France attire de nouveau les corromp…les investisseurs. »

Futur disruptif

Le chef de l’État a également eu un mot pour « les héritiers de la gauche de Berlusconi, à savoir Donald Trump, Boris Johnson Viktor Orbán et bien sûr Giorgia Meloni » qu’il a invités à devenir ses disciples « pour un futur de gauche plus disruptif et une transition écologique win-win ». Cet épisode n’est pas sans rappeler la mort de François Mitterrand, le 8 janvier 96, que le président de l’époque, Jacques Chirac, n’avait pas manqué de saluer comme « un jour noir pour la droite moderne qui perd l’un de ses fondateurs ».

Photo : Capture d’écran France Info