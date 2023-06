Agression – Gérald Darmanin rappelle les gestes à avoir lorsqu’on est victime de Gérald Darmanin

Un flyer : c’est le moyen de communication choisi par le ministre de l’Intérieur pour informer et rappeler à chacune les gestes à avoir lorsqu’on est témoin ou victime d’une agression de la part du ministre. Depuis le 30 mai et tout au long de l’été, 5 millions de flyers vont être distribués par les policiers et les gendarmes, dans le cadre de la démarche « d’aller vers nos concitoyennes ». Ces patrouilles suivent le ministre dans tous ses déplacements et plus particulièrement lorsque que celui-ci se rend dans les locaux d’M6 ou de Radio France. « C’est vraiment là où il faut prévoir du stock parce que les flyers partent vite. » nous confie un des policiers en charge de la distribution.

Une mesure qui rassure

Interrogée par la rédaction alors qu’elle venait de recevoir un tract, Florence, 36 ans, nous a confié être « rassurée de savoir quoi faire en cas d’injustice. » avant d’ajouter « le plus important c’est vraiment de se sentir comprise et soutenue. Ce flyer est une véritable réussite pour toutes les prochaines victimes de Gérald. »

Bien qu’Emmanuel Macron n’ait pas encore réagi sur le lancement de cette opération, Marlène Schiappa a félicité M. Darmanin pour son initiative de « mettre une fois de plus les femmes au centre d’un projet. »

Photo : BFMTV