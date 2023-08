Emmanuel Macron veut une rentrée « dès le 1er juillet » pour les enfants de chômeurs

Après s’être prononcé pour une rentrée « dès le 20 août » pour les élèves qui en auraient besoin, le chef de l’État est allé plus loin en proposant une rentrée « dès le 1er juillet » pour les enfants de chômeurs : « Ces enfants vivent avec un mauvais exemple à la maison, il faut absolument les en éloigner. En plus, pour un chômeur, ça veut rien dire des vacances ! C’est un jour normal, en un peu plus chaud »

Le ministre de l’éducation, Gabriel Attal, est également déterminé : « Avec une rentrée le 1er juillet, les vacances d’été des enfants de chômeurs ressembleront à un week-end. Cela va créer chez eux une énorme frustration et croyez-moi qu’ils ne voudront jamais ressembler à leurs feignasses de parents, car il sera demandé aux enseignants de leur expliquer que tout ça, c’est la faute du poil dans la main de leurs enfants ! »

Les syndicats de profs sont déjà montés au créneau en arguant que ces heures supplémentaires de cours pendant l’été devraient être payées double, ce à quoi Gabriel Attal a proposé de les rémunérer « en stylos 4 couleurs ».