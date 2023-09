Pour mieux les combattre Gérald Darmanin demande aux élus RN d’arrêter d’être toujours d’accord avec lui

« Cela doit cesser ». C’est en ces mots que Gérald Darmanin, toujours présumé innocent, implore les élus du Rassemblement National et de Reconquête de bien vouloir garder une posture d’opposition face à sa politique et à ses déclarations. Dans un entretien exclusif publié dans le Parisien, le ministre de l’Intérieur condamne ce qu’il appelle « une volonté délibérée de mettre à mal son statut de dernier rempart contre l’extrême droite en saluant chacune des ses dernières interventions avec bienveillance ». Celui qui ne cache plus ses ambitions présidentielles en appelle à l’esprit anti-républicain de ses adversaires en leur demandant de « cesser immédiatement d’applaudir, de retirer leur chemise et de lui jeter des sous-vêtements à la fin de ses discours à l’Assemblée nationale ». Le ministre de l’intérieur s’est aussi adressé directement aux électeurs d’extrême droite en leur demandant de cesser immédiatement de parler de lui en termes élogieux sur les réseaux sociaux et de crier son nom lors de chacune de ses apparitions publiques.