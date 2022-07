Canicule : un article recommandant de boire de l’eau aurait sauvé la vie de 18 millions de personnes

« Canicule : pensez à vous hydrater ! » A première vue, ce titre de presse plutôt anodin n’avait rien d’extraordinaire. Pas de quoi en tout cas laisser présager un tel destin : près de 18 millions de vies sauvées selon une étude. Dans cette dernière, on apprend que seuls 27% des citoyens français savent qu’il faut boire davantage d’eau par forte chaleur. 73% ignorent qu’il faut éviter de trop se couvrir lorsqu’il y a une canicule et 92% ne savent pas que l’exposition prolongée au soleil par plus de 40° à l’ombre peut être dangereuse au-delà de sept heures d’affilée. Or l’article en question, en abordant toutes ces questions de front, a sans doute permis à la France d’échapper à l’une des plus grandes tragédies de son histoire.

Destins bouleversés

« Il était 10 heures du matin et je m’apprêtais à enchaîner mon 5e pastis quand je suis tombé là-dessus, explique Yves, 72 ans, les larmes aux yeux, en montrant son journal. Je commençais à pas me sentir très bien, je suis sûr que ça m’a sauvé d’essayer cette nouvelle boisson. » De son côté, Jeanne, 81 ans, raconte : « Je mangeais pour tenir le coup et reprendre des forces, mais j’avais beau accumuler les aliments, je sentais qu’il me manquait quelque chose. Mais quoi ? Impossible à deviner. Si je n’avais pas lu cet article à ce moment-là, je ne serais plus de ce monde ! »

Ce n’est pas la première fois qu’un article de presse sauve la vie de nombreuses personnes. Lors de la vague de froid de l’hiver 54, un article recommandant d’éviter les nuits à la belle étoile avait évité la mort à 13 millions de Français.

Image par congerdesign de Pixabay